لأول مرة.. احتفال نساء وأهالي ريف دير الزور الشرقي بـ 8 آذار

هذا وأقيمت الاحتفالية التي شارك فيها حشد من الأهالي في بلدة هجين التابعة لريف دير الزور الشرقي، تحت شعار "مسيرة سعدة وهند مسيرتنا وعهدهن عهدنا".

وبدأت الاحتفالية بدقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم رحبت عضوة لجنة المرأة في مجلس دير الزور المدني، ملاك الرباح، بالحضور.

تاليًا، ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة إدارية لجنة المرأة في مجلس دير الزور المدني، فاطمة المروان، وكلمة باسم مجلس المنطقة الشرقية ألقتها زهره الملحم، وكلمة باسم حزب سوريا المستقبل ألقتها الإدارية ندى النمر.

وهنأت الكلمات النساء في وشمال وشرق سوريا وأرجاء العالم، وبشكل خاص نساء عفرين اللواتي يُمارَس عليهن العنف الممنهج من قبل الاحتلال التركي.

ثم قدمت فرق "فراشات الحرية، أطفال هجين وفرقة أطفال السوسة" عروضًا مسرحية على منصة الاحتفال، لفتت الانتباه إلى أهمية دور المرأة في المجتمع، ثم ألقيت عدة أشعار عن المرأة من قبل آمنة السالم، وفاء الأحمد وفاطمة السالم.

وتخللت الاحتفالية تقديم النساء خبز الصاج والأكلة الشعبية المعروفة بـ "السويقة"، بالإضافة إلى عرض القطع الأثرية عن حضارة المنطقة تحت خيمة تراثية منصوبة في مكان الاحتفال.

بعدها ألقت الإدارية في قوى الأمن الداخلي- المرأة، إسراء الأحمد، كلمة هنأت فيها نساء العالم بـ 8 آذار مشددة على أنه "عيد المرأة الحرة".

واختتمت الاحتفالية بالعزف على الربابة من قبل الشاعر والفنان المحلي "سعد الجبوري"، ثم عقد الحضور حلقات الدبكة.

(س ر)

ANHA