بهدف دعم رياضة الفروسية العريقة بما يعزز مكانتها التاريخية وأصالتها، وبإشراف جمعية الخيول العربية الأصيلة في مدينة منبج، وبمبادرة من القائد العام لجيش الثوار أبو علي برد النعيمي، تم افتتاح مضمار "السلام" لسباق الخيول العربية الأصيلة في منبج.

وحضر الافتتاح أهالي مدينة منبج، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والاحزاب السياسية، وقوات جيش الثوار، وشيوخ ووجهاء العشائر من مدينة منبج والرقة والطبقة ودير الزور

وبدأ مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، وتخلل الافتتاح عرض سباق للخيول العربية الأصيلة، شارك فيها فرسان من مدينة منبج، والرقة والطبقة ودير الزور.

وتلاها خمسة أشواط لمسابقة الخيول، ومنها الشوط الأول الذي تضمن خمسة خيول في مسابقة ال1000ميل، أما الشوط الثاني تضمن سبعة خيول في مسابقة 1200ميل، أما الشوط الثالث تضمن ثمانية خيول في مسابقة 1400ميل، أما الشوط الرابع تضمن سبعة خيول في مسابقة 1600ميل، أما الشوط الخامس تضمن ستة خيول في مسابقة 2000ميل، وكان بمساحة 600 متر للمضمار، وشارك في السباق 35 من الخيول العربية الأصيلة.

وفي الختام تم تقديم جوائز للفائزين بالمراكز الثلاث الأول، وتضمنت الجوائز كأس للمرتبة الأولى ومبلغ مالي بقيمة 300الف، أما المرتبة الثانية كأس ومبلغ مالي بقيمة 200الف، أما المرتبة الثالثة كأس ومبلغ مالي بقيمة 100الف.

(ش س/ل)

ANHA