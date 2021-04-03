لأوّل مرّة...دوريّ في الكرة الطّائرة للمرأة الشّابة في مقاطعة الشّهباء

وشارك في الدوري خمسة فرق وهي (شيراوا، تل رفعت، برخدان، تل قراح، سردم)، كما شارك أيضاً لأول مرة في لجنة التحكيم اثنان من حكام الراية للسيدات.

بدأ الدوري بإلقاء كلمة باسم الاتحاد الرياضي وهيئة الشباب والرياضة لإقليم عفرين من قبل العضوة دنيا بكر قالت فيها: "لأوّل مرة ينظّم دوريّ للمرأة الشابة في مقاطعة الشهباء، وهذه خطوة جديدة، حيث لاقت إقبالاً ناجحاً من قبل السيدات، وكانت خطوة ناجحة لخروج المرأة الشابة من القوقعة الاجتماعية".

وتمنّت دنيا في نهاية كلمتها النجاح والتوفيق لجميع الفرق واللّعب بكل روح رياضية فيما بينها.

وقد لعب اليوم، فريقا (سردم × شيروا) وانتهت المباراة بفوز فريق سردم، كما لعب فريقا (تل قراح × برخدان) وانتهت المباراة بفوز فريق برخدان.

والجدير بالذّكر أنّ الدوري مستمرّ في كلّ يوم سبت، وسينتهي في الأول من شهر أيّار القادم.

(ل ش/إ)

ANHA