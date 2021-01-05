لأوّل مرّة منذ عام ٢٠١٧.. وزير الماليّة القطريّ يزور مصر

واستقبل مطار القاهرة الدولي وفداً قطرياً من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادماً من الدوحة على متن طائرة خاصّة في زيارة لبضع ساعات.

ومن المقرّر أن يشارك الوزير في افتتاح أحد الفنادق القطرية على كورنيش النيل.

وتبلغ استثمارات المشروع (فندق سانت ريجيس) المملوك لشركة الديار القطرية، أكثر من 1.3 مليار دولار، ويقام على مساحة 9360 متراً مربّعاً.

يأتي ذلك بعدما أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي التوقيع على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وبيان العلا واختتام الجلسة الأولى، بمشاركة مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري.

(ي ح)