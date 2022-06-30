لاذوا بالفرار.. مجلس تل أبيض العسكري يكشف تفاصيل إفشال محاولة تسلل للمرتزقة

أدلى اليوم مجلس تل أبيض العسكري، على لسان المتحدث باسمه وسام العمر، ببيان كشف فيه تفاصيل محاولة تسلل مرتزقة الاحتلال التركي صباح يوم أمس، على قرية كور حسن التابعة لمقاطعة كري سبي.

بحسب العمر، فإن محاولة التسلل جرت في الساعة 2:20 بعد منتصف ليل أول أمس الثلاثاء.

وقال: "تعرضت قرية كور حسن الآهلة بالسكان في تمام الساعة 2:20 لتسلل 15 مرتزق تابع للاحتلال التركي مزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة من قنابل يدوية، آر بي جي، ورشاشات كلاشنكوف مدعومة بسلاح 23، وتمهيد مدفعي من قبل القواعد التركية بالتزامن مع عملية التسلل".

وأضاف: "في إطار الدفاع المشروع، تصدت قواتنا لمحاولة التسلل وأوقعت قتيلاً وجريحاً في صفوف المرتزقة، فيما لاذ البقية بالفرار، لتتعرض بعدها القرية لقصف عنيف من قبل القواعد التركية لسحب جثة المرتزق المقتول، بدأ منذ الساعة 3:00 حتى 5:00 فجراً".

المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري تعهد في ختام حديثه، بالدفاع عن حرمة الأراضي السورية والتصدي لمحاولات ومخططات المحتل التركي ومرتزقته باحتلالها، مؤكداً السير على درب الشهداء والمقاومة حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت أمس الأربعاء، أن قوات مجلس تل أبيض العسكري أحبطت محاولة مرتزقة الاحتلال التركي التسلل إلى قرية كور حسن في ريف كري سبي الغربي.

(د)

ANHA