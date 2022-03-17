لاستقبال عيد نوروز 2022.. مقاطعة الحسكة تتزين

مع اقتراب عيد نوروز الذي يصادف الـ 21 من آذار/ مارس الجاري، بدأت اللجان التحضيرية لاحتفالات نوروز في مجالس مقاطعة الحسكة، منذ صباح اليوم، بحملة لتزيين مدن ونواحي وبلدات المقاطعة احتفاء بالعيد.

وشملت الحملة تزيين الساحات والطرق الرئيسة ومداخل مدينة الحسكة وناحية الدرباسية وتل تمر، بصور القائد أوجلان والشهداء، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار ووحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ.

كما عُلقت يافطات كتب عليها "كل نوروز والعالم يملؤه الحرية والمحبة، والسلام، نوروز 2022 مبارك لشعوب المنطقة"، بالإضافة إلى يافطات حملت الشعار الموحد لنوروز هذا العام "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز ٢٠٢٢ نوروز حرية القائد آبو".

(ن م/أم)

ANHA