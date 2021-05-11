لأسباب أمنية... أميركا تسحب خبراء طائرات من قاعدة بلد الجوية

وقالت المصادر إن واشنطن ستسحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات "إف-16" المتمركزة في قاعدة بلد.

وكانت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية قالت، أمس الإثنين، إنها قررت سحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات "إف-16" المتمركزة في قاعدة بلد لأسباب أمنية.

من جانبه قال مسؤول الاتصالات بالشركة، جوزيف لاماركا جونيور، في بيانٍ، إنه وبالتنسيق مع الحكومة الأميركية ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولوياتنا، تقوم "لوكهيد مارتن" بنقل فريق "إف-16" الذي يتخذ من العراق مقرًّا له، دون أن يحدد البيان عدد الموظفين ولا وجهتهم التي سينتقلون إليها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أميركي لمحاربة مرتزقة داعش في البلاد.

ومنذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض، تكثفت حدة الهجمات على المصالح الأميركية والقواعد العسكرية العراقية بوتيرةٍ عالية في الأشهر الأخيرة.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، استهدف هجوم صاروخي قاعدة بلد الجوية، ما تسبب بإصابة عنصري أمن، وفق وزارة الدفاع العراقية.

(د ع)