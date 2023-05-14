لاقت مبادرة الإدارة الذاتية صدى إعلامياً إيجابياً كبيراً محلياً دولياً وعالمياً

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 18 نيسان الماضي مبادرة لحل الأزمة السورية، من 9 بنود، لحلّ الأزمة السورية، وضمان حقوق كافة أبناء الشعب السوري، ولاقت صدى إعلامياً واسعاً.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان ملا إبراهيم، الذي أكد أن الإدارة الذاتية ارادت من خلال مبادرتها، التأكيد على أن الحوار السوري – السوري ضمن الوطن والاجتماع على طاولة واحدة، سيكون الحل الأنسب لإنهاء الأزمة العالقة منذ أكثر من 12عاماً.

وأوضح: "جاءت المبادرة في وقت نعاني فيه من أزمات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بالإضافة إلى وجود أراضٍ سورية محتلة من قبل الدولة التركية، وهناك حجب رؤية عن ما يدور في الداخل السوري".

وكشف جوان ملا إبراهيم: "كان الصدى الإعلامي لهذه المبادرة كبيراً جداً، بين تأييد ومعارض، وبين من يصطاد في المياه العكرة، تناولها الجميع حسب السياسة التي يتبع لها". مشيراً إلى أن هناك وسائل إعلامية حاوت تشويه هذه المبادرة.

وأكد: "بشكل عام، رحبت وسائل الإعلام الدولية بالمبادرة بشكل كامل"، وأضاف "بعض القنوات وبعض الوسائل الإعلامية التي تتبع لأجندات معادية للشعب السوري والتي لا تريد أن يستقر الوضع في سوريا، قالت إن هذه المبادرة مجرد سياسة أو أن الإدارة الذاتية تحاول شرعنة وجودها عبرها أو إظهار وجه نظيف أمام الرأي العام".

ولفت جوان ملا إبراهيم "الكل بات يعلم الحقيقة، وهذه الفقاعات الإعلامية موجودة منذ بداية الأزمة السورية، وليس لها محل من الإعراب، كالوسائل الإعلامية التي تتبع لدولة الاحتلال التركي التي تحاول تشويه هذه المبادرة".

وأشار "على الصعيد المحلي والدولي والإقليمي، لاقت المبادرة صدى إيجابي كبير، وإذا قارنا بين النسبة فهناك فرق كبير للإيجابية".

وأكد جوان ملا إبراهيم، "هناك العديد من المؤسسات الإعلامية التي تواصلت معنا بهدف التعرف أكثر على تفاصيل بنود المبادرة، وهذا يوضح اهتمامهم بها".

(خ)

ANHA