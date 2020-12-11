لانتهاكه حقوق الإنسان...واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الرئيس الشيشاني

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وقواته شبه العسكرية بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في الشيشان، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان: إن "قديروف والقوات التي يقودها ويُطلَق عليها اسم قاديروفتسي، متورطون في مقتل بوريس نيمتسوف وفي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان".

ونيمتسوف الذي كان سابقًا نائبًا لرئيس الوزراء، تحوّلَ إلى معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقُتل بالرصاص في 2015 في موسكو.

ومنذ أكثر من عشر سنوات، يحكم قديروف جمهورية القوقاز الروسية المسلمة والمحافظة التي شهدت نزاعين انفصاليين في نهاية تسعينيات القرن المنصرم.

وقديروف البالغ من العمر (44 عامًا) والممنوع من دخول الولايات المتحدة منذ تموز/يوليو الماضي، يخضع بالفعل لعقوبات أميركية منذ 2017، ولكن منذ ذلك الحين، واصلت قوات "قديروفتسي"، بقيادة قديروف، أنشطتها الفاضحة، مثل خطف وتعذيب وقتل أفراد مجتمع المثليين" في الشيشان، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

(م ش)