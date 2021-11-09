لأنهما درستا اللغة الكردية قبل الاحتلال.. الاستخبارات التركية تختطف امرأتين من عفرين

وبحسب ما أفاده مصدر محلي لمراسلنا، فقد أقدمت دورية مشتركة تتألف من مرتزقة الشرطة المدنية والاستخبارات التركية (MIT) على مداهمة قرية عطمانا الواقعة في ناحية راجو، واختطفت كل من المواطنة "هيفين أحمد وجيهان محمد علي قره حسو" وهما "متزوجتان ولهما أطفال"، وذلك بذريعة تدريسهما اللغة الكردية قبل احتلال المقاطعة.

وذكر المصدر لمراسلنا أن المرتزقة اقتادت المختطفتين إلى سجن قرية معراتة بمركز مدينة عفرين المحتلة.

ووفقاً لما نقله المراسل عن مصدره، فقد تم الإفراج عن المختطفة "جيهان محمد علي " بعد دفع ذويها فدية مالية قدرت بـ "1500 ليرة تركية"، في حين لا يزال مصير المختطفة "هيفين احمد" في سجن معراتة مجهولًا.

هذا، وتشهد مقاطعة عفرين المحتلة عمليات اختطاف المدنيين غالبيتهم من النساء على يد الاستخبارات التركية والمرتزقة الموالية لها، فقد كشفت إحصائية لمكتب المرأة ومنظمات المجتمع المدني لإقليم عفرين حصيلة جرائم الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها بحق نساء عفرين.

وذكرت فيها أن 84 امرأة، قتلن على يد الدولة التركية ومرتزقتها منذ احتلال عفرين وإلى الآن. وآلاف النساء اختطفن، وانتحرت 6 نساء. كما أن آلاف النساء المختطفات في سجني دوار كاوا وكفر جنة يتعرضن للتعذيب والاغتصاب.

(آ ر/ي م)

ANHA