لأنه ترجم كتاباً عن ثورة روج آفا .. إيران تحكم عليه بالسجن 11 عاماً

وبحسب ما أفادت وكالة روج نيوز، فإن الفرع الثامن والعشرين لما تسمى بالمحكمة الإسلامية الثورية في إيران حكم بالسجن لـ11 عاماً على أمين عام جمعية الكتّاب الإيرانيين، آريش كنجي.

وجاء الحكم في اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني في الأول من تشرين الثاني الجاري، على خلفية ترجمة كنجي لكتاب بعنوان (المفتاح الصغير لباب كبير: ثورة روج آفا).

وقال المحامي ناصر زير أفسان الذي يتولى الدفاع عن كنجي إن المحكمة صادقت على الحكم فقط؛ لترجمته كتاباً بعنوان (المفتاح الصغير لباب كبير: ثورة روج آفا) الذي يتحدث عن الثورة في روج آفا.

وكانت القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني قد ألقت في كانون الأول من عام 2019 القبض على آريش كنجي، ليتم فيما بعد إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية.

(س ر)