لأنه كردي.. شاب يُقتل تحت التعذيب في فرع الأمن السياسي - تم التحديث

وقتل الشاب الكردي "آزاد عبد القادر خليل" من أهالي قرية "خلالكو" التابعة لناحية بلبله بريف منطقة عفرين المحتلة ، وهو من مواليد 1986 تحت التعذيب في سجن فرع الأمن السياسي في حلب الذي تُشرف عليه أجهزة حكومة دمشق ، وذلك بعد مضي شهرين على اختطافه .

ونقلت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا عن مصادر محلية أنه "أثناء أحداث منبج الأخيرة قبل شهرين، تعمّدت أجهزة النظام السوري بعد فشلها في خلق بلبلة في منبج ، عمدت إلى اعتقال المواطنين الكرد بينهم شبان على حواجزها في مدينة حلب، وبينما كان الشاب "آزاد" عائداً من عمله مساءً، اعتقل على أحد حواجز الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري".

وأضافت ذات المصادر أن الدافع وراء الاختطاف" فقط لأن اسمه "آزاد" وذلك بتهمة الانتماء القومي، علماً أنه وحيد لعائلته، واليوم وبعد شهرين من اعتقاله، أخبر جهاز فرع الأمن السياسي بحلب ذوي "آزاد" لاستلام جثة ابنهم من مشفى جامعة حلب، وقد فقد حياته تحت التعذيب".

واختطفت حواجز حكومة دمشق أكثر من /30/ شاباً كردياً في مدينة حلب بتهمة الانتماء القومي وأطلق سراح بعضهم بعد دفعهم فدى مالية كبيرة ، منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا.

(م)

ANHA