لاجئون عراقيون وسوريون في مخيم بريف ديرك يطالبون بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

بيان القاطنين في المخيم، جاء بعد، أن قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي، منطقة قريبة من مخيم روج، في ريف ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطناً بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله، وإصابة آخرين.

وجاء في البيان الذي قرئ من قبل اللاجئ العراقي أمير رضوان :" نحن قاطنو مخيمات روج آفا عموماً ومخيم روج خاصة ندين ونستنكر الهجمات العشوائية من قبل الدولة التركية على المدنيين من نساء وأطفال دون استثناء بأعمالها الشنيعة كما ندين وبشدة الصمت الدولي على هذه الهجمات وخاصةً على مناطق شمال وشرق سوريا".

البيان أشار إلى قصف الاحتلال التركي يوم أمس بالطائرات وقال إنه تسبب بحالة من الذعر بين أهالي المخيم الذين هجروا من مناطقهم بسبب الحروب والقصف وتابع :" قامت ليلة أمس الدولة التركية بالهجوم بطائراتها وضرب مناطق قريبة من المخيم وخلقت حالة من الذعر والهلع والرعب بين أهالي المخيم الذين هجروا من مناطقهم جراء الحروب والقصف الذي جعل مناطقهم غير آمنة واضطروا إلى الهروب باتجاه مناطق شمال وشرق سوريا الآمنة ليجدوا أمامهم عدواناً آخر من قبل الدولة التركية" .

اللاجئون والنازحون طالبوا الأمم المتحدة بالوقوف أمام الهجمات على شمال وشرق سوريا وفرض حظر جوي "وبناءً على هذا الوضع باسم أهالي مخيم روج نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالوقوف أمام هذه الهجمات على شمال شرق سوريا وفرض حظر جوي .كما نطالب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تعمل على حماية اللاجئين والنازحين في المخيمات بكافة السبل المتاحة ويرفع علم المفوضية بغية معرفة المخيمات ليعلم العالم أجمع أن هذه المخيمات تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين" .

ANHA