لاجئو مخيم مخمور يحتجون ضد محاولات الحكومة العراقية تسييج المخيم

ونصب لاجئو مخيم مخمور, اليوم, خيمة اعتصام؛ تنديداً بمحاولة اقتحام القوات العراقية المخيم وتطويقه ووضع سياج حوله دون سابق إنذار, حسب وكالة فرات للأنباء.

في الـ 27 من كانون الأول 2021، أرادت القوات العراقية اقتحام مخيم مخمور وتطويقه ووضع سياج حوله بدون سابق إنذار، وعلى هذا الأساس احتج أهالي المخيم وتوجهوا إلى نقاط التفتيش وأعربوا عن استيائهم، وبعد هذا الاحتجاج انسحبت القوات التابعة للحكومة العراقية، في حين لاتزال هناك مخاوف من تطويق المخيم بالسياج، واحتجاجاً على ذلك نصب أهالي المخيم خيمة اعتصام أمام نقاط التفتيش.

نصب خيمة الاعتصام

وبعد نصب الخيمة تجمّع العشرات من أهالي المخيم أمامها، وأدلى سعيد جوملك، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ببيان أمام الخيمة، تحدث فيه عن محاولة تطويق المخيم، قائلاً: "يتعرض مخيمنا منذ مدة لمشكلة جدية. في اجتماعاتنا مع القوات العراقية؛ لم تكن هناك أي فكرة حول تسييج المخيم. وفي السابع والعشرين من كانون الأول اتخذت الحكومة العراقية قراراً بتطويق محيط المخيم، وأرسلت قوة عسكرية مع عمالها والمواد اللازمة لوضع السياج حول المخيم، وردّاً على ذلك، احتج أهالي المخيم وساروا إلى المكان الذي كان من المقرر أن يتم فيه وضع السياج، وتدخلوا وأوقفوا تسييج المخيم لفترة قصيرة.

تسييج المخيم ينعكس سلباً على الأهالي

وفي ختام حديثه، قال جوملك: "فليعلم الرأي العام وشعبنا أن وضع السياج حول المخيم لم يكن ضمن اجتماعاتنا الدبلوماسية، ولم يتم تداول فكرة تسييج المخيم. من الآن فصاعداً لن نقبل أبداً تسييج المخيم، لأنه ينعكس سلباً على المخيم ويشوه صورة أهالي المخيم، فضلاً عن الاعتقاد بأن الأهالي يشكلون خطراً على المجتمع وكذلك عبئاً عليه، لذلك نقول، فليعلم الشعب الكردي والرأي العام العالمي أنه من الآن فصاعداً سنواصل فعالياتنا ولن نقبل بمثل هذه الأفعال أبداً، لأن فعالياتنا ديمقراطية وإنسانية ولم تؤذِ أحداً".

(ف)