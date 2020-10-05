لاجئ عراقي يتعرض لمحاولة قتل في مخيم الهول على يد نساء داعش

تستمر نساء مرتزقة داعش في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، بزعزعة أمن المخيم عبر عمليات الطعن، القتل، الحرق والفرار، في مسعى منهن للمحافظة على أيديولوجية داعش.

وفي حادثة أخرى، أفاد مراسلنا أن نساء مرتزقة داعش في المخيم أقدمن على محاولة قتل لاجئ عراقي يدعى حاتم عبدالكريم، ينحدر من قضاء بعاج.

ووقعت الحادثة مساء أمس، في سوق المخيم، حيث أصيب اللاجئ حاتم الذي كان يعمل حلاقاً في السوق، في فخذه الأيمن برصاص مسدس ليُنقل على إثرها إلى المشفى الميداني للمخيم.

وتزايدت جرائم القتل والطعن داخل المخيم، وأكدت الجهات الأمنية وخلال تصريحات سابقة لوكالتنا بأن ذلك يعود إلى ذهنية داعش التي لا تزال تحملها نساء المرتزقة.

وأشارت إلى أن أغلب تلك الجرائم تقف وراءها تلك النساء، في مسعى منهن للمحافظة على فكر داعش بين أسرهن، ونشره بين اللاجئين العراقيين.

(سـ)

ANHA