لافروف: موسكو لا تتفق مع أنقرة بشأن قره باغ

وقال لافروف في تصريحات له أدلى بها لمجموعة من الإذاعات المحلية الروسية: "فيما يخص قره باغ ودور تركيا في قره باغ، نعم نحن لا نتفق مع الموقف الذي عبّرت عنه تركيا، والذي عبّر عنه في الواقع رئيس أذربيجان الهام علييف عدة مرات، وهذا ليس سراً".

وأوضح لافروف أنه "لا يمكننا مشاركة التصريحات التي تفيد بوجود حل عسكري للصراع".

وبصدد التصعيد في قره باغ أضاف الوزير الروسي: "المقترحات التي عمل عليها ويواصلون العمل عليها المشاركون في المباحثات تظل على طاولة المفاوضات، ومضمونها معروف: إنه تحرير تدريجي للمناطق حول قره باغ، مع مراعاة الضمانات الأمنية لقره باغ".

وأضاف لافروف أنه سيكون من الصواب نشر مراقبين عسكريين روس على خط التماس في قره باغ، لكن الأمر متروك لأذربيجان وأرمينيا لاتخاذ هكذا قرار.

وأشار: "على جيش الأطراف المتصارعة تنظيم اجتماعات فورية للاتفاق على نظام لمراقبة وقف إطلاق النار".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تتوقع من جميع أطراف النزاع في قره باغ تنفيذ الاتفاقات بشكل صارم.

(م ش)