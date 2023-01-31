لافروف: إيران ستشارك في الاتصالات بين روسيا وتركيا وسوريا

وذكر لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري، أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على مشاركة إيران في اتصالات ثلاثية بين روسيا، ودولة الاحتلال التركي، وحكومة دمشق، بحسب وكالة روسية.

وأكد لافروف أن "روسيا تدعم اهتمام أنقرة بتطبيع العلاقات مع دمشق، وستطور العمل في هذا الاتجاه".

وأشار لافروف إلى أنه من المنطقي أن ترافق روسيا وإيران المزيد من الاتصالات لتعزيز تطبيع العلاقات السورية التركية، أما بالنسبة للتوقيت، والأشكال المحددة للمشاركة، سواء كان على مستوى الجيش، أو على مستوى الدبلوماسيين، فيتم العمل على هذا.

وغاب ممثلو إيران عن اللقاء الذي جرى في موسكو في 28 كانون الأول والذي جمع كل من وزير دفاع حكومة دمشق وزير الحرب التركي ووزير الدفاع الروسي ورؤوساء الاستخبارات في الدول الثلاثة.

(م ش)