لافروف: هناك محاولات لعرقلة تطبيق اتفاق قره باغ

وقال لافروف خلال اجتماع برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مهمة السلام الروسية في قره باغ اليوم الجمعة: "للأسف هناك توجها نحن نشعر به، يهدف إلى عرقلة تطبيق اتفاق رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا المبرم في الـ9 من نوفمبر، ومنع تطبيقه بالكامل، على الرغم من أن الجميع يعترفون بأنه ينفذ بنجاح".

وأضاف: "نرصد أيضا محاولات لتغيير طابع مهمة السلام، وهذه المحاولات خفية حتى الآن، لكنها موجودة".

وبدروه أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم عن إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ، حيث باشرت تأدية مهامها وفقا لاتفاق وقف الحرب المبرم مؤخرا.

وقال شويغو خلال الاجتماع ذاته إن "قوة حفظ السلام الروسية انتهت من الانتشار على أراضي قره باغ وباشرت أداء المهام المنوطة بها".

وحاولت تركيا الالتفاف على الاتفاق، من خلال الحديث عن مشاركة قواتها مع القوات الروسية في "حفظ السلام" في قره باغ وهذا ما نفته موسكو.

(ي ح)