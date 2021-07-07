لافروف: الوضع في أفغانستان يتدهور بسرعة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، إن موسكو ستساعد الجمهورية السوفيتية السابقة الفقيرة في مواجهة تداعيات خروج الناتو من أفغانستان المجاورة إذا لزم الأمر.

وأمر رحمن بتعبئة 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز حدود بلاده مع أفغانستان بعد أن فر أكثر من ألف من أفراد الأمن الأفغان عبر الحدود رداً على تقدم مقاتلي طالبان.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء خلال زيارة إلى لاوس، إن "روسيا مستعدة لاستخدام قاعدتها العسكرية في طاجيكستان، إحدى أكبر قواعدها العسكرية في الخارج، لضمان أمن حلفائها في المنطقة"، وهي جزء من الاتحاد السوفيتي السابق ومنطقة تقع تحت النفوذ الروسي وتريد الحفاظ على هذا النفوذ، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف لافروف: "نحن نراقب عن كثب ما يحدث في أفغانستان حيث يميل الوضع إلى التدهور السريع، على خلفية خروج القوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى".

وأردف لافروف أن الالتزامات العسكرية التي تعهدت بها روسيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، وهي تكتل أمني ما بعد الاتحاد السوفيتي والتي تضم في عضويتها كازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، لا تزال سارية بالكامل.

وقال لافروف أن ممثلي منظمة معاهدة الأمن الجماعي زاروا الحدود الطاجيكية الأفغانية، والتي يقول المسؤولون الروس إن معظمها يخضع لسيطرة طالبان من الجانب الأفغاني، من أجل تقييم الوضع وتقديم تقرير.

وقال لافروف "سنفعل كل ما في وسعنا، بما في ذلك استخدام قدرات القاعدة العسكرية الروسية على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، لمنع أي اندفاعات عدوانية تجاه حلفائنا".

(م ش)