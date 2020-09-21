لافروف: المواجهات العسكرية في سوريا انتهت باستثناء إدلب وشمال شرق سوريا

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة العربية "إن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة انتهت، وما تبقى من بؤر ساخنة هي إدلب ومنطقة الفرات، حيث تتمركز القوات الأميركية".

وأضاف لافروف، إن بلاده تدعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن، كما تؤيد مقترحات المبعوث الأممي للحل في اليمن.

وقال سيرغي لافروف، إن عدوان الناتو في 2011 تسبب في كارثة بليبيا، مؤكداً أن ليبيا تتسبب في صداع فظيع لعدة جهات دولية.

وأضاف لافروف أننا تشاورنا مع تركيا لوقف النار في ليبيا، لافتاً إلى أن بعض الدول لا تريد انتهاء الأزمة الليبية.

(ي ح)