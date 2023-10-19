لافروف: الحرب الفلسطينية الإسرائيلية قد تتحول إلى صراع إقليمي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية.

وأضاف الوزير الروسي في حديث للصحفيين من كوريا الشمالية: "أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة، هو أمر جدي للغاية"

وتابع لافروف القول: "نلاحظ محاولات إلقاء اللوم في كل شيء على إيران ونعتبرها استفزازية تماماً، أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفاً مسؤولاً ومتوازناً إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".

(س ع)