لافروف يتوعّد أميركا بردّ قاسٍ في حال تجاوزت الخطوط الحمراء

وقال لافروف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن العلاقات بين موسكو وواشنطن لن تتحسن إلا "إذا أقلعت الولايات المتحدة عن تبني موقف المتسيّد كما أشار الرئيس الروسي في رسالته إلى الجمعية الفدرالية؛ وإذا أدركت عقم محاولات إحياء عالم أحادي القطب وبناء هيكلية يطيع فيها الجميع الدول الغربية ويجند فيها المعسكر الغربي دولاً في مختلف القارات تحت راياته ضد الصين وروسيا".

وتابع الوزير الروسي أنه إذا فضلت الولايات المتحدة خياراً آخر، "فذلك يعني أننا سنعيش في ظروف حرب باردة أو ربما في ظروف أسوأ من ذلك. أعتقد أن التوتر في حقبة الحرب الباردة كان كبيراً جداً، وكانت أوضاع خطيرة متأزمة تظهر في تلك الحقبة من حين إلى آخر. لكنه كان هناك احترام متبادل، أصبح منقوصاً اليوم".

ولفت لافروف إلى أن بوتين كان واضحاً "عندما أشار في رسالته إلى أننا مستعدون لأوسع اتفاقيات ممكنة إذا كانت تناسب مصالحنا الوطنية.. وبالطبع سنرد رداً قاسياً على أي محاولات لاجتياز الخطوط الحمراء التي نرسمها بأنفسنا، كما سمعتم على لسانه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، أن سفينة الحراسة "هاملتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي دخلت إلى البحر الأسود، وأن قوات أسطول البحر الأسود تعمل على متابعتها.

(ي ح)