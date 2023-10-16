لافروف يصل إلى بكين قبيل زيارة متوقعة للرئيس الروسي بوتين

في ظل اهتمام روسي متزايد بالصين منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، حلَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين في بكين. ويتوقع أن يصل أيضاً الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية لحضور منتدى حواري حول مبادرة الحزام والطريق الصينية، المعروفة إعلاميا بـ "طريق الحرير".

ولبّى بوتين الشهر الماضي دعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وأدّى غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022 إلى وضع موسكو في عزلة دولية شديدة، وهو ما جعل الكرملين يبحث عن تعزيز روابطه بدول مثل الصين وكوريا الشمالية.

وذكر حساب وزارة الخارجية الروسية على منصة أكس، أن لافروف موجود في الصين ضمن وفد روسي.

وتستضيف بكين يومي الثلاثاء والأربعاء، ممثلين عن 130 دولة، للاحتفال بمرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، التي تُعدّ من المشاريع الجيوسياسية الرئيسية للرئيس الصيني بهدف توسيع نفوذ بلاده على الصعيد الدولي.

(س ع)