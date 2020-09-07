لافروف يصل دمشق ويعقد مؤتمرًا صحفيًّا عصر اليوم

وقالت قناة سما التابعة للحكومة السورية إن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وصل إلى العاصمة السورية دمشق.

وكان وفدًا روسيًّا رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، قد وصل إلى دمشق مساء أمس.

وبدورها قالت وزارة خارجية الحكومة السورية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يعقد مؤتمرًا صحفيًّا مع يوري بوريسوف نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي وسيرغي لافروف وزير الخارجية حوالي الساعة الرابعة عصر اليوم.

وكان دبلوماسي روسي قبل أيام وصف هذه الزيارة بالمفصلية، حيث سيناقش الوفد الروسي خلالها، التطورات السورية مع مسؤولي دمشق.

(ي ح)