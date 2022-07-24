لافروف يصل القاهرة في مستهل جولته الأفريقية

ويزور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القاهرة، لإجراء محادثات مع القيادة المصرية، اليوم الأحد، كما يلتقي لافروف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثلي الدول الأعضاء.

كما سيلقي وزير الخارجية الروسي، كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

وستكون مصر الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها الكونغو وأوغندا وأثيوبيا أيضاً.

وقبيل بدء جولته الأفريقية التي يستهلها من مصر، قال لافروف، في مقابلات مع وسائل الإعلام الروسية، "إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع أفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفييتي".

وأضاف أن "موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة"، مشيراً إلى "أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الأفريقية".

(د ع)