لافروف يمثّل روسيا في قمة بريكس

بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في تصريحات لشبكة CNN، إن على جنوب أفريقيا أن "تفعل الشيء الصحيح وتنفذ القانون الدولي" إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة البريكس في جوهانسبرغ الشهر المقبل.

وفي السياق، أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي، فيما سيترأس قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا قمة بريكس.

وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف".

ودُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا، وتترأسها بريتوريا حالياً، وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 آب حتى 24 منه.

لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ آذار، بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل أطفال أوكرانيين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وبوصفها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب أفريقيا نظرياً توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.

ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

(م ش)