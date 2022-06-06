لافروف يلغي زيارة لصربيا بعد اغلاق الأجواء أمام طائرته

بعدما أُجبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إلغاء زيارة إلى صربيا، الاثنين، عقب منع عدة دول مجاورة لها طائرته من عبور أجوائها، خرج بمؤتمر صحافي حيث اعتبر الوزير الروسي إغلاق المجال الجوي أمام طائرته خطوة غير مسبوقة، معلناً دعوة نظيره الصربي لزيارة موسكو في أقرب وقت.

كما رأى لافرورف أن وضع الدول الغربية بات سيئاً حال اعتبرت زيارته لصربيا تهديدا على مستوى عالمي، مؤكداً أن تلك الدول أضحت تعاني من مشاكل داخلية.

وشدد على أن أوروبا تضغط على دول الشرق لتصبح عدوة لبلاده، مشدداً على أن علاقة روسيا بصربيا لن يدمرها أحد.

كذلك رأى أن نهج أوروبا يؤكد صحة قرار التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، قائلاً: "الغرب أصبح بربريا في تصرفاته".

إلى ذلك، أوضح أن روسيا لم تسمع حتى الآن أي تفسير من الدول التي رفضت تحليق طائرات وفدها.

وكان من المقرر أن يعقد لافروف محادثات مع مسؤولين في بلغراد التي تعد بين عدد قليل من الدول الحليفة لموسكو في أوروبا منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

بدوره، اعتبر الكرملين منع دخول طائرة لافروف إلى أجواء بلغراد "عملا عدائيا".

ويشار إلى أن الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا كانت أعلنت أن الدول المحيطة بصربيا أغلقت قناة الاتصال عبر رفضها السماح بمرور طائرة سيرغي لافروف الذي كان متوجّها إلى صربيا.

وأضافت أنه كان على الوفد الروسي أن يصل إلى بلغراد لإجراء محادثات، لكن دولا منضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أغلقت أجواءها أمام طائرته.

وذكرت صحيفة "فيسيرني نوفوستي" الصربية أن بلغاريا ومقدونيا ومونتينيغرو رفضت السماح لطائرة لافروف بعبور أجوائها.

ومن جهته، أفاد مصدر دبلوماسي روسي وكالة "إنترفاكس" أن الوزير لم يملك خيارا غير إلغاء الزيارة.

ورغم أن صربيا دانت التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، إلا أنها لم تنضم إلى صفوف الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على موسكو، رغم مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

(م ش)