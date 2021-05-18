لافروف يجتمع مع نظيره الأميركي لمناقشة قضايا ثنائية ودولية

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن أجندة المحادثات بين الوزيرين "شاملة وتضم القضايا الثنائية والدولية".

وأضاف: "سيبحث الطرفان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام، والتسوية حول البرنامج النووي الإيراني، وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما أوضح أن "اللقاء سيكون أول اتصال مباشر بين الوزيرين، وإن كانا قبل ذلك قد تحدثا هاتفيًّا. لذلك فإن أجندة المحادثات شاملة وتشمل قضايا ثنائية ودولية".

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد ريابكوف "أنها تتدهور في الآونة الأخيرة.. يجب على الأقل وقفها.. وفي الحديث عن الموضوعات الدولية، بالطبع الوضع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في الشرق الأوسط ككل، ومسار المفاوضات حول تسوية حول البرنامج النووي الإيراني وعودة الأطراف إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.. وبما أن رئاسة مجلس القطب الشمالي نقلت إلى روسيا، فإن القطب الشمالي أيضًا سوف يتم التطرق إليها".

(د ع)