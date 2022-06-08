لافروف وأوغلو يناقشان الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تركيا، مساء الثلاثاء، لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بالإضافة إلى الملف السوري.

وقال وزير الخارجية الروسية، في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب محادثاته مع وزير الخارجية التركي، إن بلاده مستعدة لعقد اجتماع رباعي في إسطنبول مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا حول تصدير الحبوب.

وعن كيفية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية والسماح للسفن الأجنبية بمغادرة هذه الموانئ، قال لافروف دعونا نرى كيف سيتم ترجمة الاتفاقات الأولية التي نوقشت في تركيا إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن وضع الحبوب الأوكرانية لا علاقة له بأزمة الغذاء في العالم، لكن الغرب يعتبرها "كارثة عالمية".

وأضاف "لقد أولينا اهتماماً كبيراً لمشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، التي يحاول زملاؤنا الغربيون والأوكرانيون أنفسهم تصنيفها على أنها كارثة عالمية، على الرغم من أن حصة الحبوب الأوكرانية أقل من 1٪ ".

وعن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، قال لافروف، إن ما تقوم به بلاده في أوكرانيا تسير وفقاً للخطة وإن "محادثات السلام" يجب أن تستأنف قبل أن تكون هناك أي فرصة لإجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

ومن جهته، قال وزير خارجية دولة الاحتلال التركي، إن خطة الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على طول ممر بحري "معقولة" وتتطلب مزيداً من المحادثات مع موسكو وكييف لضمان سلامة السفن.

وبحصوص الملف السوري انتقد وزير الخارجية الروسي، بطء تنفيذ الاتفاقات مع تركيا بشأن إدلب السورية.

وناقض لافروف، تصريحات روسية سابقة بخصوص انتهاك الاحتلال التركي لاتفاقية وقف إطلاق النار بين الاحتلال وقوات سوريا الديمقراطية، قائلاً إن بلاده تتفهم مخاوف تركيا المتعلقة بالتهديدات على حدودها!!

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات سوريا الديمقراطية التزمت باتفاقية وقف إطلاق النار، وطالبت عدة مرات تركيا بالالتزام بها.

وتستمر دولة الاحتلال التركي بإطلاق التهديدات بشن عدوان جديد على شمال وشرق سوريا واحتلال مناطق سورية جديدة.

(م ش)