لافروف من دمشق: على السّوريّين توحيد صفوفهم داخليّاً

وعقب مباحثات أجراها وفد روسي رفيع المستوى مع بشار الأسد ومسؤولي الحكومة السورية عقد مؤتمراً صحفياً في دمشق.

وزير خارجية الحكومة السورية وليد المعلم قال في المؤتمر الصحفي: "المباحثات مع الجانب الروسي مثمرة في كافة المجالات".

وأضاف المعلم "مستقبل العلاقات مع الأصدقاء في روسيا واعد ومبشّر بالخير فيما يتعلّق بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلد".

وبدوره قال رئيس الحكومة الروسية "أجرينا مباحثات بنّاءة ومفيدة، وناقشنا تعزيز التعاون الاقتصادي".

أمّا وزير الخارجية الروسي لافروف قال: "زيارتنا مكرّسة لمناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائيّة".

ورداً على سؤال حول مذكّرة التفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية قال لافروف: "إنّنا في روسيا وخلال كل سنوات الأزمة السورية كنّا نوفّر منصّة موسكو لمختلف القوى السورية ولعلّه بسبب عدم وجود منصّة أفضل حالياً اختار مسد ومنصّة موسكو، روسيا لإجراء هذه المشاورات".

وطالب لافروف الجميع بالاطلاع على هذه الوثيقة مضيفاً "مسد والإرادة الشعبية يعبّران في هذه الوثيقة عن التزامها الكامل باستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها".

(ي ح)