لعدم ارتدائها الحجاب.. حماس تعتدي على صحفية ونقابة الصحفيين تستنكر

ونقلت النقابة عن أبو مرشد قولها إنها وأثناء عملية تصوير الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، حضر عنصران من "الضبط الميداني" التابع لحماس وقاما بمنعها وزميلتها من التصوير واحتجازهما.

وتابعت أبو مرشد إنها تواصلت مع ما يسمى "وزارة الداخلية" في قطاع غزة وسمح لها بالمغادرة، لكن عنصراً أمنياً أهانها بـ"كلمات جارحة" بسبب مظهرها العام وعدم ارتدائها للحجاب.

وأضافت إنها حين اعترضت على الإهانة، "استل العنصر غصن شجرة وبدء في الاعتداء الهمجي" عليها ما تسبب بجراح في كافة أنحاء جسمها نقلت على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة.

وأدانت النقابة "الاعتداء الهمجي وغير المقبول" بحق أبو مرشد وحمّلت حركة حماس "المسؤولية الكاملة عن هذا "الاعتداء المشين وغير الأخلاقي " وطالبتها بالاعتذار علناً لها وإعادة الاعتبار للصحفية.

(ي ح)