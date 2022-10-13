لعدم اكتمال النصاب.. البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للبلاد

وكان من المقرر أن تبدأ جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، إلا أن افتتاحها تأخر لحوالي عشر دقائق لعدم اكتمال النصاب داخل القاعة بعد حضور 71 نائباً فقط، وعلى الأثر، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة إلى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبذلك، يفشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الحالي.

هذا وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من أيلول/ سبتمبر وتستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ودستورياً يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.

(د ع)