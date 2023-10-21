لاعتراضهم على إدخال لغة المحتل.. اعتقال ٥ معلمين في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام مرتزقة الاحتلال التركي باعتقال ٥ معلمين بعد قيام مجلس تل أبيض المحلي التابع للمحتل التركي بفصلهم من وظائفهم، وذلك بعد اعتراضهم على فرض اللغة التركية في مدارس المقاطعة.

هذا ووثقت وكالتنا خلال العام المنصرم فرض دولة الاحتلال التركي ترديد النشيد التركي في المدارس، الأمر الذي رفضه عدد من المعلمين وأولياء أمور التلاميذ الذين عزفوا عن إرسال أبنائهم للمدارس، لكونهم يرون في هذا القرار فرضاً للغة المحتل وطمس لغة وهوية المقاطعة المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحتل التركي ينتهج سياسة التتريك في المناطق التي يحتلها من سوريا من خلال تتريك التعليم وفرض العملة التركية، الأمر الذي يرفضه الأهالي، حيث يرفض أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة التعامل بالليرة التركية بعد مرور ٤ أعوام على احتلال المقاطعة.

(ك)

ANHA