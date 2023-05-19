لا يُعتقل الفكرُ الحرُّ باعتقال الجسد - ضياء اسكندر

قديمةٌ هي نشأة السجون لمعاقبة المجرمين والمعارضين لأنظمة الحكم في العالم، والحقيقة أنه يصعب معرفة بدايتها، فهي موغلة في القدم، لدرجة أنها ذُكرت في القرآن الكريم، في إشارة إلى سجن النبي يوسف، كما وردت السجون في التوراة على أنها كانت موجودة في القدس منذ عصر النبي موسى وحتى قبل ذلك، واستمرت حتى تاريخه.

ولم تقتصر السجون تاريخياً، على معاقبة المجرمين والجناة فقط، بل كانت وما زالت تطال المناضلين المدافعين عن كلمة الحق والمعارضين لأنظمة الحكم الذين يُعَدّون في نظرها أخطر من اللصوص والقتلة عليها..

وارتبط الاعتقال السياسي عبر التاريخ، ببداية تشكّل السلطة السياسية وظهور التناقضات المجتمعية، وكان وما يزال، أيّ خروج محتمل عن اللعبة السياسية للنظام القائم، وأيّ محاولة رفض يبديها المحكومون تجاه ممارسات حاكمهم، يودي بهم إلى الاعتقال.

ومن وجهة نظر الماركسيين؛ فإن الاعتقال السياسي قضية طبقية ومسألة مرتبطة بشكل كلي بالصراع الطبقي، وهو يشكل إحدى تجليات الحظر والديكتاتورية التي تمارسها الطبقة الحاكمة ضد المحكومة، وهو وفق هذا المنطلق شكل من أشكال القمع السياسي الذي تمارسه الطبقة الحاكمة ضد خصومها السياسيين باسم جهاز الدولة.

ويهدف الاعتقال السياسي عادةً، وفي أي دولة، إلى القضاء على الخصوم أو إضعافهم، لدرجة أنهم يصبحون غير قادرين على المعارضة أو مقارعة الجهة الحاكمة.. فتحتكر السلطة سياساتها التي تُخطط لها في كافة النواحي، دونما معارضة.

ما أودّ تسليط الضوء عليه في هذه المقالة، هو التضييق الشديد الذي يمارَس على المثقفين والمناضلين السياسيين، وما يلاقونه من حيفٍ وظلم؛ بسبب مواقفهم وآرائهم المناهضة لأنظمة القمع والاستبداد. فلا يكاد ينجو مثقف سياسي معارض في جميع البلدان القمعية، من التعرّض للاعتقال والتنكيل به بسبب تاريخه النضالي.

وفيما يأتي؛ نذكر - كأمثلة - أسماء كوكبة من المناضلين، سامتهم أنظمة القمع شتى صنوف العذاب، بسجنهم لمددٍ زمنية طويلة تفوق التصور. منهم من مدَّ بهم العمر ليصافحوا الحرية، ومنهم من قضى نحبه بعد الإفراج عنه، ومنهم من لا يزال يقبع في السجون، وطبعاً هذا غيضٌ من فيض.

كريم يونس: اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 6 كانون الثاني 1983، وهو في 23 من عمره، وأُفرِج عنه في 5 كانون الثاني 2023 عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، بعدما أمضى 4 عقود، معتقَلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

عماد شيحا: اعتُقل بسبب مواقفه السياسية وانتمائه إلى "المنظمة الشيوعية العربية"، وحُكِم عليه بالسجن المؤبد، وقضى نحو ثلاثين عاماً في سجون النظام السوري، حيث دخلها مطلع عشرينياته (1975) ولم يخرج منها إلّا خمسينياً، عام 2004. وتوفي عام 2022 إثر مرضه بالسرطان.

نيلسون مانديلا (1918 – 2013): قُبِض عليه بتهمة الخيانة عام 1961، وعلى الرغم من تبرئته، فقد اعتُقل مرة أخرى عام 1962 بتهمة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، وأدين وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وأعيد للمحاكمة مرة أخرى عام 1964 بتهمة التخريب. وفي حزيران 1964، أُدين مع العديد من قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الآخرين المناضلين ضد حكم التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأُطلِق سراحه عام 1990، بعد أن أمضى قرابة 27 عاماً في السجن.

جورج عبد الله، لبنان: اعتُقل في مدينة ليون الفرنسية عام 1984 بتهمة حيازة أوراق ثبوتية مزورة، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات. بعد عامين، أعادت المحكمة الفرنسية محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات. وفي عام 1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته مرة أخرى بتهمة التواطؤ في أعمال «إرهابية»، والمشاركة في اغتيال السكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية في فرنسا والملحق العسكري الأميركي في باريس، ومحاولة قتل القنصل العام الأمريكي في ستراسبورغ، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

رغيد الططري (طيار سابق في سلاح الجوّ السوري): مضى على اعتقاله من قبل السلطات السورية، أكثر من 40 عاماً، ويُعدّ أقدم سجين سياسي في سوريا. قُبض عليه بسبب رفضه المشاركة في حملة قصف ضد شعبه في محافظة حماة السورية عام 1980. وغير معروف مصيره حتى الآن.

عبد الله أوجلان (تولّد 1948): مؤسس وقائد حزب العمال الكردستاني عام 1978. اعتُقل في شباط عام 1999 في نيروبي ب‍كينيا وتم إحضاره إلى تركيا حيث سُجن في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة. وحُكِمَ عليه بالإعدام.

وقد خُفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في عام 2002 ضمن سياسة إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا، ومحاولة التلاؤم مع قوانين للاتحاد الأوروبي.

وتشدد دولة الاحتلال التركي، منذ أكثر من عامين، العزلة المفروضة عليه، وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به، وسط صمتٍ مخزٍ للقوى الدولية وتقاعس المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ما يثير سخط الشعوب التي تؤمن بفكره وفلسفته ومشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

وعلى الرغم من أن قانون "الحق في الأمل" المعمول به لدى دول كثيرة في العالم ومنها تركيا، والذي يقضي باستفادة المحكوم عليه بالمؤبد بعد مضي (20) عاماً على سجنه وتجاوزه لسن السبعين من عمره، أن يُخلى سبيله، إلا أن حكومة أردوغان الفاشية ترفض السماح له باستخدام هذا الحق، وتفرض عليه العقوبات الانضباطية المتتالية حتى لا يشمله قانون حق الأمل، الذي يشترط أن يكون المسجون غير معاقب انضباطياً.

ويُعَدُّ أوجلان أحد المفكرين القلائل في عالم اليوم الذين أمضوا هذه المدة الطويلة في السجن. وما يمّيزه عن غيره من المناضلين القابعين في سجون الاستبداد، أنه بالرغم من الضغوط القاسية التي يتعرض لها فإنها لم تثنهِ عن عزيمته، بل دفعته لمزيد من العطاء الفكري؛ حيث صدرت له مؤلفات عديدة ومصنفات في حقول السياسة والفكر والفلسفة والتاريخ. تُرجم قسمٌ منها إلى لغات عديدة منها العربية والفرنسية والروسية والبلغارية.

وأصبحت جزيرة إمرالي منارة للفكر الحر ينهل منها عشاق الحرية والباحثون عن حلول لمشكلات المنطقة والعالم، من خلال نتاجات أوجلان الثرّة في مختلف القضايا الإنسانية.

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا لا تقوم الأنظمة الاستبدادية بتصفية المناضلين السياسيين المسجونين لديها وترتاح منهم ومن (نقّ) المتعاطفين معهم من قوى ومنظمات حقوقية وإنسانية؟

الجواب باختصار، لأن موت المعتقل سوف يريحه، ولن يثير ضجة ربما إلا لأيام، ومن ثم يكتنفه النسيان. أما استمرار بقائه على قيد الحياة فهو تعذيب ممضٌّ له وانتقامٌ مستمر منه، وحتى يكون (عبرةً) لغيره ممن تسوّل له نفسه معارضة النظام الاستبدادي. وقد (يتوب) المعتقل السياسي ويتحوّل إلى أداة عميلة لخدمة الحاكم.

إلا أن وقائع التاريخ تؤكد وتثبت أن اعتقال المناضلين والزجّ بهم خلف قضبان الزنازين، لم ولن يمنع نور الفكر من الانتشار والانطلاق بقوة أكبر. فجدران الزنازين لن تستطيع أن تحجب شمس الحقيقة مهما حاول طغاة مرحلة الانحطاط والفشل التشبث بمواقعهم. وما نحن فيه اليوم لن يدوم، فنحن شمسُ العالم القادمة، وهم الظلمةُ الراهنة.