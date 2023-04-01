لا تفسير من تركيا والأمم المتحدة حيال إمرالي

في النصف الأخير من عام 2022، قدم محامو القائد عبد الله أوجلان طلباً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، من أجل إنهاء العزلة المشددة في إمرالي وحظر اللقاءات مع موكلهم.

عقب هذا الطلب، أكدت اللجنة على ضرورة لقاء العائلة والمحامين مع موكلهم، كما منحت اللجنة مسؤولي الدولة التركية مهلة حتى نهاية آذار 2023 لتقديم تفسير حيال ذلك.

لكن المدة الممنوحة للدولة التركية، انتهت أمس الجمعة، ولا يُعرف ما إذا كانت الدولة التركية قد ردت على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة أم لا، ومن جهة أخرى لم يُنفذ قرار اللجنة، ولا تزال العزلة مستمرة.

بحسب ما أفادت محامية القائد عبد الله أوجلان، نوروز أويسال، لوكالتنا، لم ترد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة على طلبهم حتى الآن، ولكن لا توجد مدة محددة للرد.

وأوضحت نوروز أويسال أنه في حال كانت الدولة التركية قد ردت على اللجنة، ستجتمع الأخيرة لمناقشة الرد وتقييمه، ومن ثم ستقوم اللجنة بالرد علينا، لكن متى سيتم هذا الرد، هذا الأمر غير معلوم.

بدورها لم تدلِ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة بأي بيان حول الموضوع.

لا لقاءات منذ عامين

لا تسمح الدولة التركية لعائلة ومحاميي القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ أكثر من 25 عاماً، بلقائه منذ أكثر من عامين.

وكان آخر لقاء أجراه المحامون مع موكلهم (القائد عبد الله أوجلان) في 7 آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ لا تسمح لهم الدولة التركية بلقائه؛ بذريعة "العقوبة الانضباطية".

فيما كان آخر تواصل معه من قبل العائلة، في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

(س ر)

ANHA