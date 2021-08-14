لا ماء ولا غاز ولا كهرباء.. أهالي السويداء يحتجون لتردي الخدمات المعيشية

وتجمّع مواطنون، اليوم، في قرية أم ضبيت بريف السويداء، وقطعوا الطريق الرئيس، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي وعدم توفر الكهرباء والغاز المنزلي والمحروقات وانقطاع مياه الشرب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، استولى متظاهرون على سيارتين لشركة المياه في السويداء، تزامناً مع اقتحام عشرات المواطنين من أهالي حي الجولان في مدينة السويداء، لمؤسسة المياه في المدينة، كما أغلقوا عدداً من مكاتب المؤسسة.

وقالت مصادر أهلية بأن مياه الشرب لم تصل بعض الأحياء منذ ما يزيد عن الشهر، رغم تقديم الأهالي عشرات الشكاوى.

ويأتي ذلك مع تزايد معاناة أهالي السويداء وريفها من النقص الحاد في الخدمات، في ظل الوضع الإنساني وارتفاع تكاليف المعيشة.

(د ع)