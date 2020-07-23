لا حل في الأفق.. نتنياهو يهدد بحل الحكومة وغانتس يحذر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو ينوي عرقلة الاتفاق مع غانتس حول تحديد الميزانية العامة، وأنه يخطط لحل الكنيست، والذهاب إلى انتخابات جديدة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتتصاعد الأزمة بين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، حول الميزانية، ففي حين يطرح نتنياهو اعتماد ميزانية لعام واحد، يصر غانتس على إقرار ميزانية لعامين، وينبغي حسم هذا الخلاف حتى الـ 14 من آب/ أغسطس المقبل، وإلا فإن الكنيست سيعلن عن حلّ نفسه تلقائيًّا، ويتم تحديد موعد للانتخابات.

في السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادرها، أن نتنياهو يسعى إلى خلق حالة من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، من أجل إثارة الجمهور بأنه "بهذه الطريقة من المستحيل الاستمرار" وتأهيل الرأي العام لتقبل فكرة حل الحكومة.

ورجّحت الصحيفة أن يتراجع نتنياهو عن هذه الفكرة إذا ما اقتنع أنها لن تعمل وفقًا لما خطط له بسبب المستجدات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، مع تواصل ارتفاع نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، علمًا بأن تشكيل حكومة الوحدة جاء بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من 500 يوم، وشهدت ثلاث انتخابات متتالية، وتشكلت في ظل حالة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وفق الصحيفة، يُدفع نتنياهو إلى هذا السيناريو، بسبب الجدول الزمني الذي حددته المحكمة المركزية في مدينة القدس، لسيرورة محاكمته بتهم فساد، على أن تبدأ مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/ يناير المقبل، بوتيرة مكثفة تصل إلى 3 جلسات أسبوعيًّا.

في الشأن نفسه، قال مسؤولون في حزب "كحول لفان": إنه في حال سقطت الحكومة الإسرائيلية بسبب إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على المصادقة على ميزانية لعام واحد، فإن بني غانتس يجب أن يحل مكان نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية، وذلك وفقًا لاتفاق الائتلاف الحكومي الذي وقع عليه الحزبان.

ووفقًا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فقد تم التوافق في اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزبي "كحول لفان" "والليكود" على تشكيل الحكومة الحالية، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الميزانية فإن من سيحسم الخلاف رئيس الحكومة والقائم بأعماله.

وأوضح حزب "كحول لفان"، أنه تم الاتفاق في الائتلاف الحكومي على ميزانية متعددة السنوات، ولذلك في حال نقض نتنياهو الاتفاق وأصر على رغبته بالمصادقة على ميزانية لعام واحد، فإنه سيكون السبب في سقوط الحكومة، الأمر الذي يستوجب دخول غانتس بشكل فوري لمنصب رئاسة الحكومة.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، إلى تشكيل حكومة جديدة بدون نتنياهو، قائلًا إنه "في حال استقال نتنياهو فإننا سننجح في تشكيل حكومة طوارئ حقيقية خلال 48 ساعة".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أضاف لبيد خلال اجتماع لحزب "يش عتيد" أنه "يجب على نتنياهو تقديم استقالته لأنه فشل وفقد السيطرة"، داعيًا باقي الأحزاب إلى الاتحاد من أجل الإطاحة بنتنياهو.

(ع م)