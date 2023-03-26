كيربي : واشنطن لا تعتزم تقليص وجودها العسكري في سوريا

كيربي أكد خلال مقابلة مع قناة “سي بي إس” أن بلاده ملتزمة مع قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بالقضاء على داعش، مشيراً إلى وجود أقل من ألف جندي أمريكي في سوريا يقومون بهذه المهمة.

المسؤول الأمريكي أوضح في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تستبعد بالتأكيد إمكانية تنفيذ هجوم على جماعات موالية لإيران في حال رأى الرئيس جو بايدن أن هناك ضرورة لحماية القوات الأمريكية وقواعدها.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق ، إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على مواقع جماعات مسلحة موالية لإيران، ردا على قصف بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا.

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