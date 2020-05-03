كينو غابرييل يعلن السيطرة على العصيان في سجن لداعش

وقال كينو غابرييل في بيان كتابي نشر، قبل لحظات، على الصفحة الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية، إن العصيان استمر يوماً كاملاً.

وجاء في نص البيان:

"السجن الذي حدث فيه التمرد بات تحت السيطرة

حدث يوم أمس مساءً داخل أحد أكبر السجون التي يحتجز فيها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الحسكة عملية عصيان واسعة النطاق من قبل العناصر المحتجزة كما أن العناصر المحتجزة قاموا بالسيطرة بشكل كامل على داخل السجن بعد أن خلعوا أبواب المهاجع والممرات، مما استدعى الأمر إلى تدخل القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب".

السيطرة على الوضع داخل السجن

وأضاف البيان "تم السيطرة على الوضع داخل السجن بعد عصيان دام يوما كاملا انتهت بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قواتنا وقوات التحالف من جهة وعناصر داعش المحتجزين من جهة أخرى".

إننا نعتقد بأن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والمجتمع الدولي لديهم مسؤوليات تقع على عاتقهم لإيجاد حل لقضية عناصر داعش المحتجزة وتوفير المزيد من الدعم لاتخاذ تدابير أمنية أكبر وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون في شمال وشرق سوريا.

كينو غابرييل

المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية

الاحد ٣ أيار ٢٠٢٠".

(م)

ANHA