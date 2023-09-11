كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين

وذكر الكرملين في بيان على موقعة الرسمي، اليوم الإثنين: "تلبية لدعوة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين، سيقوم ممثل شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة".

وأعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الشهر الماضي، عزمه تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، في 15 آب: "لقد أكد كيم جونغ أون ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.

والتقى شويغو، خلال الزيارة برئيس كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

هذا وأبدى البيت الأبيض قلقه من التقدّم السريع في محادثات بيع السلاح الكوري الشمالي لروسيا، داعياً بيونغ يانغ إلى وقفها.

وقال جون كيربي، منسّق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الإدارة الأميركية لديها معلومات استخباراتية جديدة تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادلا الرسائل، بينما تتطلع روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على ذخيرة لحرب أوكرانيا.

(م ش)