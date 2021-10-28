كيلو عيسى: بروح مقاومة كوباني يجب على الجميع النزول إلى الساحات

بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم على شمال وشرق سوريا؛ صرّح وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار بتصريحات مماثلة.

بعد هذه التهديدات شن الاحتلال التركي بطائراته المسيّرة في الـ 20 تشرين الأول الجاري هجوماً على كوباني وقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية وفقدان مدنيين اثنين لحياتهم وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين. إضافة إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية في 23 من الشهر ذاته.

عضو اللجنة المركزية في حزب الديمقراطي الكردي في سوريا أوضح أن هجمات الدولة التركية تستهدف ثورة روج أفا ومنجزات الشعب الكردي. كما أوضح عيسى أن الدولة التركية تحاول إعادة أيدلوجية الإخوان إلى الأراضي السورية.

'أردوغان يريد بدء موجة جديدة من الهجمات'

أوضح كيلو عيسى أن الدولة التركية تريد زعزعة استقرار المنطقة من خلال شن الهجمات، وقال "لقد زارت الدولة التركية أمريكا وروسيا وطلبت الموافقة على الهجمات الاحتلالية. عاد أردوغان خالي الوفاض من تلك التفاوضات لذا يحاول هذه المرة القضاء على استقرار المنطقة من خلال هجمات بالطائرات المسيرة".

وأشار عيسى إلى الهجمات المتعاقبة على كوباني قائلاً "استهدفت في الفترة الأخيرة سيارة مدنية أمام مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني. وفي هجوم آخر استشهد ثلاثة مقاتلين لقوات سوريا الديمقراطية، فالدولة التركية بهذه الهجمات على كوباني وشمال وشرق سوريا تحاول لفت الأنظار، وأمريكا وروسيا لم تفيا بالوعد الذي قطعتاه للإدارة الذاتية وشعوب المنطقة، وبحسب الاتفاقات السابقة لا توجد أي قوة عسكرية في هذه المنطقة، سوى قوى الأمن الداخلي. هم فقط يدافعون عن أرضهم. ويجب أن تتولى روسيا والولايات المتحدة الأميركية مسؤولياتها في هذا الصدد".

أ'ردوغان يرى هزيمة داعش هزيمة لنفسه'

وقال كيلو عيسى "بعد كفاح الشعب الكردي وقضاءه على داعش في أراضي شمال وشرق سوريا، أدى إلى تقلصه وإضعافه في جميع أنحاء العالم. وخلال الحرب ضد داعش استشهد وأصيب الآلاف من المقاتلين حتى الآن، والدولة التركية بعد أن رأت هزيمة داعش صعّدت من هجماتها على المنطقة".

وأوضح عيسى أن الدولة التركية بهدف القضاء على منجزات ثورة شمال وشرق سوريا وضعت سياسة هجوم جديدة وذكر أن الدولة التركية تخاف من ديمقراطية المنطقة، متابعاً: "يهدف أردوغان لتحويل مشاكله السياسية والداخلية لحرب وحلها خارجياً. يحاول تجاوز أزمته وإبعادها عن نفسه. كل أقاويل أردوغان التي تتعلق بهذه المنطقة ليست سوى عبارة عن أكاذيب. فقوات روسيا وحكومة دمشق هي التي تتواجد على الحدود في كوباني أما قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة فتتواجد خلف الطريق M4، وتركيا تريد شرعنه هجماتها بالتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني. هدف أردوغان ليس الهجوم على مدينة فقط بل القضاء على نموذج الأمة الديمقراطية السائد في كامل أنحاء شمال وشرق سوريا.

'يجب حماية القوة التي هزمت داعش'

تابع كيلو حديثه قائلاً "يفرضون فلسفة الإسلام المتطرف على المجتمع وأيضاً يجرون مستقبل المجتمع نحو الظلام. قتل أبو بكر البغدادي الذي كان مدعوماً من تركيا في منطقة إدلب التي تسيطر عليها الدولة التركية من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف يجعل أردوغان يتبني ثقافة داعش آنذاك. يجب أن تمنع القوى الدولية الدولة التركية من القيام بمثل هذه الهجمات في كوباني".

وذكر كيلو عيسى "لا تود القوى الدولية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا رؤية هجمات الدولة التركية بالطائرات المسيّرة من أجل مصالحها. روسيا وأمريكا تتساومان مع الدولة التركية على الشعب الكردي ومنجزاته. كما أن روسيا تحاول تخويف الإدارة الذاتية من خلال تهديدات الدولة التركية بالهجوم. وهذا من أجل مصلحة حكومة دمشق وتستفيد الدولة التركية من هذه الصراعات وتواصل هجماتها".

'الحماية الذاتية ضد الهجمات هو حق شرعي'

أشار كيلو عيسى إلى أن مسؤولية الشعب الرئيسية ضد كل هذه الهجمات هو النضال على أساس الحماية الذاتية وقال "يجب أن يتخذ شعبنا مكانه ضمن الحماية الذاتية ضد هذه الهجمات مرة أخرى. هذا سيكون أقوى رد لنا على المحتلين".

وذكر كيلو عيسى أنه يجب على الشعوب التي تخرج إلى الساحات في 1 تشرين الثاني أي يوم التضامن العالمي مع كوباني النزول إلى الساحات هذه المرة لحماية منجزات ومكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، وتابع "لقد ناضل شعبنا في أوروبا وأجزاء كردستان الأربعة ويجب أن يخرج إلى الشوارع اليوم من أجل حماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا وإظهار أنهم مع ثورة كوباني وروج أفا. لقد قدم شعبنا الذي يعيش على هذه الأرض أكثر من عشرة آلاف شهيد للدفاع عن حرية شعوب العالم ضد قوة مظلمة مثل داعش. يجب أن تدافع شعوب العالم عن كوباني وثورة شمال وشرق سوريا مرة أخرى بهذه الحقيقة. ومن ناحية أخرى يجب أن يواصل شعبنا النضال من أجل كشف الأشخاص الذين يخدمون المحتلين".

(ر)

ANHA