لايزال الحديث عن مصالحة محتملة بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق سارياً في الأوساط السياسية لما له من انعكاسات على الوضع في سوريا وفي المنطقة بشكل عام.

في هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، كيلو عيسى، لوكالتنا "التقارب بين أنقرة ودمشق هدفه القضاء على الإدارة الذاتية وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي تعوّل عليه المكونات في شمال وشرق سوريا، وتدير من خلاله نفسها بنفسها".

ولفت عيسو إلى وجود مساع لدولة الاحتلال التركي "إدخال بعض مرتزقة الإخوان المسلمين إلى داخل النظام السوري للمشاركة في الحكم، ولكن هذا لن يحصل، فالإخوان المسلمون تنظيم إرهابي".

وعن دوافع دولة الاحتلال التركي في الإصرار على التصالح مع حكومة دمشق، أوضح عيسو "اقتربت الانتخابات التركية، والمسؤولون الأتراك يحاولون كسب الثقة والأصوات بادعائهم أنهم يبحثون عن حل للأزمة السورية، وكذلك يخلقون حججاً لا أساس لها، وهي أن كل ما يحصل في الداخل التركي سببه الكرد، متجاهلين أزمتهم الاقتصادية وقضية الشعب الكردي".

وفي ختام حديثه توقع عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري "في نهاية المطاف سيسقط أردوغان وأعوانه مع مخططهم الاحتلالي، وسيخسر كذلك في الانتخابات المقبلة، وأيضاً سيفشل النظام السوري في ضرب الإدارة الذاتية صاحبة مشروع الأمة الديمقراطية".

(ن ك/د)

ANHA