كيلو عيسى يدعو أحزاب باشور إلى تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الحزبية

حديث عيسى جاء في لقاء مع وكالتنا حول التطورات الأخيرة في منطقة زينه ورتي في باشور(جنوب كردستان).

وتقع زينه ورتي بين قضائي رانيا وسوران وسلسلة جبال قنديل وهلموت وكاروخ, وهي منطقة تعدّ استراتيجية.

وتتمركز في هذه المنطقة المتوترة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقد دعا عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى " الأحزاب الحاكمة في جنوب كردستان إلى التراجع عن التفكير بالذهنية الحزبية الضيقة، والنظر إلى مصالح الشعب الكردي في الوضع الراهن, وعدم اللجوء إلى سياسة التهميش أو فرض سيطرة الحزب الواحد".

وفي بيان سابق، قالت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني أنه لا يمكن تفسير تمركز قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة زينه ورتي إلا بالتحضير لهجوم على قنديل، وعدّت أن الديمقراطي الكردستاني يخدم مخططات الدولة التركية التي تسعى إلى إشعال حرب بين حزب العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.

وأضاف عيسى "ما حصل كان محزناً ومؤلما للشعب الكردي كله خاصة بعد وصول الشعب الكردي إلى المكتسبات الحالية, عبر تقديم الآلاف من الشهداء ".

وتابع عيسى "نحن نأمل أن تتمكن الأحزاب الحاكمة هناك من حماية مكتسبات الشعب الكردي, وتجاوز النواقص الحزبية بالابتعاد عن الذهنية التفردية".

وقال عيسى" ما حصل بعيد كل البعد عن مصالح الشعب الكردي، وهو يقع في خدمة الأجندات الحزبية والدول الإقليمية الخارجية, وهذا خطأ جسيم في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الكردي".

وعدّ عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، أن الأنانية الحزبية لا تحقق ديمقراطية، وحذر من أن "هذا أيضاً يخلق الأزمات بين شعبنا وعلينا كشعب كردي الابتعاد عن هذه السياسات الأنانية، ومنع خلق مثل هذه الأزمات, عبر اتخاذ التدابير أمام التهديدات التي تهدد أمن كردستان".

وأكد عيسى أن الاولوية هو التصدي لدولة الاحتلال التركي، قائلاً "الهجوم التركي الأخير على مخمور وفي محيط كردستان عامة هي الأولوية التي يجب التركيز عليها، ومنعها والوقوف في وجهها لأنها تخدم مصالح الدول المحتلة لكردستان".

ودعا عيسى القوى الكردية إلى تحقيق وحدة الصف الكردي" بدلاً من السعي إلى تحقيق أطماع حزبية, علينا أن نعترف ببعضنا البعض سياسياً، وأن نتعاون على ذلك والأخذ بعين الاعتبار الوقوف في وجه التهديدات التي تحيق بشعبنا، والسعي إلى تحقيق مصالحه والحفاظ على مكتسباته".

وأكد عيسى أن " كردستان ليست ملكاً لحزب واحد أو مجتمع واحد بل هي لجميع الشعب الكردي والمكونات التي تعيش على أرض كردستان, ونحن علينا أن نحقق ذلك للشعب الكردي ولشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق هذه المكتسبات للشعب الكردي بأغلى الأثمان".

(م)

ANHA