كيلو عيسى عن خلفيات تهديدات أردوغان: يهدف للفوز في الانتخابات المقبلة

لا تتوانى تركيا عن توجيه التهديدات لمنطقة شمال وشرق سوريا وشن الهجمات عليها لتحقيق مصالحها على حساب الشعب السوري، إذ كرر أردوغان تهديداته على مناطق شمال وشرق سوريا في تصريح أخير له خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة في الـ 11 تشرين الأول الجاري.

وتعليقاً على ذلك، يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، كيلو عيسى" تركيا تخلق حجج واهية لمهاجمة المنطقة بهدف عدم إحقاق الكرد في المستقبل حقوقهم التي يناضلون لأجلها".

بالإضافة إلى ذلك ينوه كيلو عيسى إلى أن تركيا "مقبلة على الانتخابات وهي تواجه الكثير من المشاكل والأزمات في الداخل، لذا وبتوجيه هكذا تهديدات ضد منطقة شمال وشرق سوريا تظن بأنها ستتمكن من صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية والاستمرار في النظام الرئاسي الذي وضعه أردوغان والفوز في الانتخابات المقبلة وإرضاء المجتمع التركي".

ويؤكد على أن السياسة الشوفينية التي وضعها أردوغان باتت واضحة للمجتمع التركي برمته وأصبح ذلك المجتمع واع لما يحدث من حوله وما يجرهم إليه نظام أردوغان من مجاعة لأجل البقاء على السلطة.

وختم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، كيلو عيسى، حديثه قائلاً: "الإدارة الذاتية لم تهدد أمن تركيا قط، بل تركيا هي التي تهدد أمن منطقة شمال وشرق سوريا"، داعيا المجتمع الدولي "وضع حد للانتهاكات والجرائم التركية المستمرة بحق شعب المنطقة".

(ج)

ANHA