كيلو علي: يجب كشف هوية المجرم الذي اغتال الشهيد شكري سرحد فوراً

وتستمر سلسلة الجرائم بحق المناضلين الكرد في باشور كردستان، وهذه المرة كان تاريخ الـ 17 من الشهر الجاري شاهداً على جريمة جديدة بحق القضية الكردية؛ حيث اغتيل العضو في مجلس عوائل الشهداء بحزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت، المعروف باسم شكري سرحد، على يد عملاء الاستخبارات التركية في أحد مشافي مدينة السليمانية أثناء تلقّيه العلاج هناك.

هذه الجريمة الشنيعة لاقت صدىّ واسعاً لدى الكرد، واعتبروها خيانة بحق القضية الكردية، وطالبوا حكومة باشور بالكشف الفوري عن هوية المجرم وتقديمه للعدالة لينال جزاءه. وكيف لا، والجريمة تحصل في مدينة كردية والمستفيد وصاحب خطة الاغتيال، دولة الاحتلال التركي.

الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، كيلو علي، طالب حكومة باشور كردستان بالكشف الفوري عن هوية المجرم الذي اغتال الشهيد شكري سرحد بأحد مشافي السليمانية في باشور كردستان منذ أسبوع، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه. وقال بأنهم لا يعلمون لماذا تتستّر حكومة الإقليم على المجرمين! فهناك عشرات المناضلين اغتيلوا في باشور كردستان وبقي المجرم مجهول الهوية".

وأضاف كيلو علي، بأن "الشهيد شكري سرحد كان مناضلاً كبيراً في الساحة الكردية، وكان له دور كبير في مجلس عوائل الشهداء، ومن اغتاله أراد أن يغتال تاريخاً من النضال لقامة وطنية كردية، أفدى حياته في سبيل خدمة شعبه وقضيته، ليحقق بذلك مخططات دولة الاحتلال التركية الباحثة عن أي فرصة للقضاء على الشعب الكردي وثائريه".

وطلب كيلو علي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتحكّم بزمام الأمور في باشور كردستان، أن يعلن موقفه الرسمي تجاه الكرد، وتجاه شريكته دولة الاحتلال، لأنه في الأعوام الأخيرة أصبح كل من يرفع صوته في وجه الاستبداد بباشور كردستان، معرّضاً للنفي والاغتيال. والذين ينفذون مخططات دولة الاحتلال التركي مرحّب بهم.

وأشار كيلو علي، إلى أن "باشور كردستان أصبح محتلاً من دولة الاحتلال التركي، فهناك أكثر من 50 قاعدة للأتراك، ونتمنى من أشقّائنا الكرد هناك أن يصحو على أنفسهم ويقولوا كفى لهذا الاحتلال الذي يأكل من جسد الشبان الكرد".

ووجّه الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، كيلو علي، في ختام حديثه رسالة لعملاء دولة الاحتلال التركي في باشور كردستان وقال: "عودوا لرشدكم، فلن تنالوا من إرادتنا وتعلّموا من شريكتكم التي تقصف أبناءنا بالأسلحة الكيماوية في جبال كردستان، ورغم هذا تتعرض للهزائم المتوالية، فنحن أصحاب حق ودعاة حرية أمّا أنتم، فأجندة وأداة تتحكم بكم دولة الاحتلال، وسيأتي يوم ستندمون فيه".

(ن ك/ج)

ANHA