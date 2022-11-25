كيف يستقبل شمال وشرق سوريا والعالم اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؟

يحيي العالم في 25 تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، على مدار 16 يوماً بدءاً من اليوم، ولغاية 10 كانون الأول المصادف لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأحيي هذا اليوم لأول مرة في عام 1981، في أميركا اللاتينية بدعوة من مجموعات نسوية في كولومبيا.

في عام 1999، صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار 25 تشرين الثاني من كل عام، يوماً للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، من اغتصاب وعنف أسري وأي شكل من أشكال الضرر الجسدي أو النفسي الواقع على المرأة، كما يشمل ذلك جميع أشكال الإكراه والإجبار والمراقبة سواء داخل الأسرة أو خارجها.

وتحدد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام ضمن (القرار 54/134) ويعود هذا التاريخ إلى جريمة الاغتيال الوحشية التي طالت الأخوات ميرابال (باتريا، مينيرفا، ماريا تيريزا) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان بأوامر من الدكتاتور (رافائيل تروخيلو).

شمال وشرق سوريا

في شمال وشرق سوريا، أطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. "Jin, Jiyan, Azadîأي (المرأة، الحياة، الحرية)، استمرت 13 يوماً، حيث تضمنت الحملة، تنظيم مظاهرات منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأخرى منددة بعنف الدولة تجاه المرأة والذهنية الذكورية، ومحاضرات وندوات توعوية بأشكال العنف وسبل مواجهتها.

كيف يستقبل العالم هذا اليوم

في مصر، أعلنت رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر، الدكتورة منال العبسي، عن تدشين حملة "مجتمع آمن للنساء" التي؛ تهدف إلى "تبني مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف الأسرى وكيفية التعامل معه، ومناقشة أسبابه، للعمل من أجل أن تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعاني فيها من أي شكل من أشكال العنف، حسب موقع المصري اليوم.

فلسطين وحملة من 15 مؤسسة نسوية

وتحت شعار "حلّها توخد محلّها" أعلنت جمعيّة "كيان" في فلسطين، عن انطلاق فعاليّات حملة الـ 16 يوماً، لمناهضة كل أشكال العنف ضدّ النساء.

وتشارك في الحملة 15 مؤسّسة نسويّة وحقوقيّة، تجري فعاليّاتها لرفع الوعي ومناهضة العنف على مدار 16 يوماً، وتسلّط حملة هذه السنة الضوء على العنف السياسيّ، الذي يتمثّل بالطائفيّة والعائليّة وأشكال أخرى من القمع الذكوريّ المتفشيّة في السلطات المحليّة والمستغلّة لدفع النساء والشباب بعيداً عن المشاركة السياسيّة ومواقع اتخاذ القرار.

لبنان.. "سوا ضد العنف"

وفي لبنان تم إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشمل الحملة فترة ما بين (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأوّل/ ديسمبر) الوسمين التاليين #سوا_ضد_العنف و#16days، وتشرف على هذه الحملة 16 امرأة وشابة ورجل من جميع مجالات الحياة وجميع أنحاء لبنان، ويدعون فيها إلى التضامن مع ناشطين وناشطات حقوق المرأة، ويدعمون الحركات النسوية ويطالبون بالمشاركة في النشاط "لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه".

'اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة'

عالمياً، يتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وتهدف هذه الحملة التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى "منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم"، وتدعو إلى "اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول".

وتهدف 'اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة'! لهذا العام إلى حشد كافة أطياف المجتمعات في كل أقطار الأرض وتنشيطها في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية في كافة بقاع الأرض لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة.

وجدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعوته لإنهاء العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، مشدداً على إدانته لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، حيث أشار الاتحاد إلى "أن العنف ضد المرأة يحدث في كل بلد، والحقائق مروعة في الاتحاد الأوروبي وجميع أنحاء العالم، حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي وتتعرض واحدة من كل خمس فتيات اليوم للاعتداء الموجه ضد الأطفال، كما أن العنف على الإنترنت آخذ في الارتفاع، حيث تتعرض واحدة من كل اثنتين من الشابات للعنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي".

(د ع)