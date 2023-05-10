كيف يرى المزارعون والفلاحون أسعار الإدارة الذاتية لشراء المحاصيل الزراعية؟

حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 9 أيار، سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين والفلاحين في شمال وشرق سوريا بمبلغ وقدره 43 سنت لكل كيلوغرام من القمح، و35 سنت للشعير.

قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لاقى استحساناً لدى المزارعين، في استطلاع رأي أجرته وكالتنا، تعقيبا على تحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية.

المزارع تمو حج نازكو من قرية جيلك في ريف مقاطعة كوباني أكد أن التسعيرة التي وضعتها الإدارة الذاتية ليست سيئة.

كما أكد المزارع يونس يحيى خليل من ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو أن تسعيرة القمح التي حددتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مناسبة إلى حدّ ما.

أما المزارع أحمد الحسن من أهالي قرية كسرة فرج بريف رقة الجنوبي، فأوضح أنّ التسعيرة بالدولار مقبولة، وبيّن أنها جيدة؛ كون المصاريف التي صرفت على الموسم كانت بالدولار الأمريكي، ولأن التسعيرة تغطي التكاليف وتعود بالفائدة الجيدة على المزارعين.

فيما بيّن المزارع محمد الصالح من ناحية الهول بمقاطعة الحسكة، أن السعر المحدد للقمح مناسب مقارنة مع ارتفاع صرف الدولار.

ورأى المزارع علاء المحمود من أهالي ناحية الشدادي، إن التسعيرة التي حددتها الإدارة الذاتية مناسبة جداً، وتناسب المجهود الذي بذله الفلاحون.

علي حاجي محمد من أهالي قرية زهيرية التابعة لمدينة ديرك توجه بالشكر للإدارة الذاتية، وأوضح: "تسعيرة القمح والشعير التي وضعتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هي خطوة جيدة بالنسبة لنا كفلاحين، ونشكر الإرادة الذاتية على هذا الخطوة، ولم نكن نتوقع تسعيرة جيدة هكذا".

(كروب/ م ح)

ANHA