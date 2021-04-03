كيف يقيّم متابعو المسرحيات العروض في مهرجان الشهيد يكتا؟

وتستمر فعاليات مهرجان يكتا هركول الخامس للمسرح بتقديم العروض الفنية على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، ولم تكن ردود الفعل الأولى مشجعة ولا المشاهدون سعداء بالعرض، إذ لجأوا مباشرة إلى المقارنة بين هذا الموسم والمواسم السابقة.

واختلفت الانتقادات بين من رأى أن المسرحيات مستهلكة ويجب العمل على مضمون النص بعناية، وبين كثرة الأخطاء التي وقع فيها الممثلين/ ـات.

فواز محمود، من المتابعين الأوائل، يختار كرسيه بعناية قبل بدء المسرحية، قيّم المهرجان الكردي بأنه لا يقل أهمية عن المهرجانات العالمية، ويقول في هذا الصدد: "في السابق كان الشباب الكرد يتوجهون إلى المسارح العربية لتقديم عروضهم الفنية"، وذلك بسبب سياسة الصهر الثقافي التي تتعبها حكومة دمشق بحق الكرد.

وأشار إلى أنه وفي بعض الأحيان كان يسمح لهم بتقديم عروضهم المسرحية باللغة الكردية، وكانت تحقق نجاحًا ملحوظًا، في إشارة إلى أن الشبان الكرد متمسكون بهويتهم الكردية، وراغبون في تطوير المسرح الكردي ليصل إلى المستوى العالمي.

"المسرح بدون القراءة كالإناء الفارغ"

إلى هذا، أوضح محمود أن الموسم الخامس وبعد عرض عدة مسرحيات، ومقارنة بالمواسم السابقة، يشهد تراجعًا من حيث اختيار النص المناسب والانتباه لكافة التفاصيل والخطوات على الخشبة، موضحًا أنه لا يمكن تقييم ما عرض من مسرحيات إلى الآن، لأن المهرجان لا يزال مستمرًّا.

وشدد محمود على ضرورة تكثيف الممثلين من تمارين اللياقة البدنية، والمخرجين من قراءة الكتب والروايات، مضيفًا "المسرح بلا قراءة كالإناء الفارغ".

"إفراغ الطاقات السلبية"

ومن جانبه، أكد فرج عمر أن مهرجانًا بهذا المستوى، وعلى الرغم مما تشهده مناطق شمال وشرق سوريا من صعوبات وهجمات بين الحين والآخر، يعتبر إنجازًا عظيمًا، منوهًا أنه بمثابة إفراغ للطاقة السلبية التي تسيطر على الحالة النفسية نتيجة المرحلة الراهنة".

وأضاف "المسرحيات الخمسة التي عرضت حتى الآن، يمكن تقييمها بالجيدة نوعًا ما"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حاجة بعض العروض إلى المراجعة ودراسة الحركات، وذلك لتجنب الوقوع في الخطأ على خشبة المسرح.

من جهتها، أوضحت المشاهدة روان محمد أنه وعلى غرار السنوات الماضية، يتألق المسرح الكردي بعروضه المسرحية، مشددة على ضرورة اختيار الكلمات والجمل السهلة، عندما يكون الخطاب موجهًا إلى الجمهور.

والجدير بالذكر أن مهرجان يكتا هركول الخامس، بدأ في الـ 27 من شهر آذار/ مارس الفائت، بعرض 9 مسرحيات بألوان ومضامين مختلفة.

عُرض منها إلى الآن 6 مسرحيات، وتستمر حتى الـ 6 من شهر نيسان الجاري، ليُختتم المهرجان باختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من 6 أعضاء.

(م ح)

ANHA