كيف تناولت الصحافة الكتالونية والإسبانية قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية

ومشروع القرار تم تقديمه في ١٩ تموز، اليوم الذي بدأت فيه ثورة روج آفا عام 2012، وتم التصويت والموافقة علية في اليوم نفسه الذي تم فيه إعلان تحرير الرقة من مرتزقة داعش في 20 تشرين الأول عام ٢٠١٧.

نص القرار أكد على أربع نقاط مختلفة، حيث تم التصويت عليها كل واحدة على حدة:

1.يعترف بوجود الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا على أساس الكونفدرالية الديمقراطية ككيان سياسي، ويحث المؤسسات الكتالونية على إقامة علاقات مؤسسية مع هذه الإدارة. التصويت جاء كالتالي: ٨٠ صوتوا بـ نعم، ٤٩ صوتوا بـ لا.

2. يؤكد على إمكانات الكونفدرالية الديمقراطية كحل سلمي وشامل وديمقراطي للتعايش في الشرق الأوسط على أساس البلديات والنسوية والبيئية الاجتماعية. التصويت جاء كالتالي: ١١١ صوتوا بـ نعم و١٨ صوتوا بـ لا.

3 - يدعو المؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين في كتالونيا إلى تعزيز شبكة تضامن للمشاركة في إعادة إعمار المنطقة والتآخي مع مواطنيها، سواء من أجل إعادة بناء البلد أو من أجل الاستقبال الدائم أو المؤقت اللاجئين. التصويت جاء كالتالي: ١١١ صوتوا بـ نعم، ١١ صوتوا بـ لا و٧ أشخاص امتنعوا عن التصويت.

4. يحث الحكومة الكتالونية على إنشاء جدول من جميع الإدارات والكيانات والمجتمع المدني لتعزيز شبكة التضامن هذه. التصويت جاء كالتالي: ١١٠ أشخاص صوتوا بـ نعم، ٧ صوتوا بـ لا، وشخص واحد امتنع عن التصويت.

حاز هذا الخبر على مساحة واسعة في الصحف والقنوات الكتالونية وبعض الوكالات الإسبانية، وأيضًا على مواقع التواصل الرقمية، خاصة تويتر، وشكر العديد من الكتالونيين البرلمان على هذه الخطوة، ومن جهتهم، قام المغردون الكرد بحملة هاشتاغ تحت عنوان شكرًا كتالونيا.

موقع Vilaweb باللغة الكتالونية، هو من أكثر المواقع المقروءة في إقليم كتالونيا، نشر الخبر في صفحته الرئيسة، تحت عنوان: برلمان كتالونيا يعترف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأيضًا قام بالتواصل مع الصحفيين الكرد في برشلونة لدراسة ردة الفعل في روج آفا على قرار الاعتراف.

من جهته، نشر موقع El Nacional الخبر، مع شرح مفصل عن الأوضاع في المنطقة، وركز على التهديدات والاعتداءات الأخيرة للدولة التركية. كما نشر خريطة سوريا وحدد موقع روج آفا والمدن المحتلة من قبل تركيا.

جريدة Ara (المطبوعة والالكترونية) والمعروفة بولائها لما يعرف بالمعارضة السورية، نشرت الخبر في صفحاتها الأولى. كذلك تحدثت عن خلفيات القرار، وعن الضغوطات التي يمكن أن تتعرض لها الحكومة الكتالونية بسبب هذا القرار.

قناة كتالونيا TV3 الأكثر مشاهدة في الإقليم، تحدثت عن الخبر في نشرتها الرئيسة البارحة، وتواصلت مع الصحفيين الكرد في الإقليم أيضًا؛ لإعطاء وجهة نظر الشعب الكردي، وتأثير القرار على المنطقة وعلى الكرد بشكل عام.

(م)

ANHA