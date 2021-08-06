كيف قيّم الكتّاب المشاركون في معرض الشهيد هركول عروض هذا العام؟

وضم معرض الشهيد هركول الخامس أكثر من 13 ألف عنوان في مواضيع مختلفة وبعدة لغات (الكردية، العربية، التركية، الفارسية، الإنكليزية والفرنسية)، وشارك فيه 44 دار نشر من باشور وباكور وروجهلات كردستان، بالإضافة إلى دول عربية عدة، منها (مصر- العراق- تونس – لبنان - الإمارات).

هذا وانطلقت في 29 تموز/ يوليو المنصرم فعاليات معرض الشهيد “هركول” للكتاب بنسخته الخامسة وانتهت يوم أمس الخميس، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، برعاية هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا تحت شعار "الكتاب نبض الحياة".

"للمعرض أهمية كبيرة"

الكاتبة عفاف حسكي المشاركة في معرض الشهيد هركول بأول إصدار لها وهو كتاب شعر، عفاف حسكي بيّنت أن معرض هركول يعتبر نموذجاً للكتاب والشعراء، وقالت: "ظهر في معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب الكثير من القوة والعزم في الكتابة والقراءة"، مضيفة" لهذا المعرض أهمية كبيرة لنا ككتاب وشعراء".

وأكدت عفاف أنه يتواجد ضمن المعرض عدد كبير من العناوين المختلفة منها الأدبية والفلسفية والتاريخية، والشيء الذي ساعدهم على التعرف وقراءة الكثير من الكتب للاستفادة منها في كافة مجالات الحياة.

وتابعت: "بالقراءة نستطيع الاستمرار نحو آفاق العلم والمعرفة، ويستطيع الإنسان معرفه ذاته وتكوينه"، مبينة أنه شاركت الكثير من النساء الكاتبات والشاعرات في المعرض بعناوين مختلفة ومفيدة، وقالت: "استطاعت المرأة في روج آفا أن تتجاوز العديد من العوائق لكي تستمر بكتاباتها".

وأكدت عفاف حسكي بأنهم تواصلوا مع العديد من الكاتبات والشاعرات في الشرق الأوسط لكي يتمكنوا من الاجتماع معًا تحت خيمة الأدباء، موجهة رسالتها إلى كافة الكاتبات في العالم قائلة: "نساء شمال وشرق سوريا ناضلن وقاومن من أجل أن يصلن إلى كافة أهدافهن، لذا فإننا سندعمكم لنوصل صوتنا نحن النساء إلى جميع أنحاء العالم ونتمكن من تجاوز الأمور التي تعيق عملنا في مرحلتنا الأدبية".

'الحلم يتحقق في معرض الشهيد هركول'

إلى ذلك، بيّن الكاتب مروان بركات من عفرين والذي شارك في معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب بسبعة عناوين مختلفة، أنه كان حلماً للكرد بأن يتم عرض عناوين كردية في معارض للكتب في روج آفا ، وأن ذاك الحلم يتحقق الآن في معرض الشهيد هركول للكتاب بمدينة قامشلو، وقال: "مشاركتنا في المعرض بعناوين كردية محل فخر واعتزاز لنا".

وعن الفرق بين الدورة الخامسة لمعرض الشهيد هركول والدورات الفائتة، قال بركات: "حقيقة لا نرى أي اختلاف أو تغيير بين معرض هركول هذا العام والأعوام المنصرمة، فيما إقبال الزوار على العناوين الكردية لهذا العام أقل من الأعوام الأخرى، ولا أعلم سبب ذلك".

وتابع: "فيما هنالك عدد جيد من دور النشر المشاركة في المعرض، ولكن برأيي افتتاح المعرض في شهر تموز بإقليم الجزيرة يؤثر سلبًا على المعرض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لذلك نرى أنه في ساعات المساء يكثر زوار المعرض أكثر من ساعات الصباح"، واقترح" افتتاح المعرض في فصل الربيع سيكون أنسب للزوار والكتاب المشاركين".

هذا، وشدد مروان بركات على ألا يكون المعرض سنويًا، إنما افتتاحه دوريًا في كافة مدن ونواحي المنطقة لتقديم ثقافة القراءة بين الأهالي أكثر، قائلًا: "مهما تقدمت التكنولوجيا لن تستطيع أن تحل محل القراءة من ورقة الكتاب".

'أسعار باهظة'

وبدورها بيَنت الشاعرة مريم تمر بأنها على مدار خمسة أعوام وهي تتابع معرض الشهيد هركول للكتاب، وبأنها شاركت في هذا العام بعنوانين في المعرض، وقالت: "في الحقيقة المعرض جاء هذا العام بعناوين متميزة بمشاركة دور من جميع أنحاء كردستان وعدد من الدول العربية ".

وأشارت إلى أن دور النشر المحلية المشاركة في المعرض تميزت بعناوين وكتب مطبوعة بشكل جميل وجيد، وأن هذا ما أضاف للمعرض صبغة جميلة هذا العام، وقالت: "أنا كشخص كان اعتراضي على المكان، فالمكان ضيق جدًا، ودرجة حرارة المكان مرتفعة، وثمن الكتب بالمقارنة مع دخل الفرد باهظ جدًا وأغلبية أهالي المنطقة من أصحاب الدخل المحدود، لذلك فهم لا يستطيعون شراء الكتب بهذه الأسعار، لذلك فربما تكون المساهمة الفعلية في زيادة القراءة بسبب غلاء الأسعار قليلة".

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ANHA